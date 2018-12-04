Градус опасности: в России могут появиться пугающие надписи на бутылках с алкоголем

На бутылках с алкоголем, продающихся на территории России, могут вскоре появиться угрожающие и предостерегающие надписи, как на сигаретных пачках.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) поддержала депутатский законопроект, внесенный на рассмотрение в Думу еще в октябре, и одобрила возможное размещение на таре надписи «Алкоголь убивает» и сведений о вреде алкогольной продукции. В ведомстве считают, что потенциальное нововведение не прибавит значительной нагрузки на производителей продукции.

Нанесение соответствующих изображений, по примеру табачных упаковок, при этом посчитали уже излишним.

«Ранее указанная мера уже была введена в отношении табачных изделий, при этом доказательства ее эффективности до настоящего времени не представлены», — сообщают «Известия».

Между тем, стали известны самые трезвые регионы России. Показатель рассчитывался исходя из шести базовых критериев: числа «алкогольных» преступлений, количества умерших от отравления алкоголем, объема продаж спиртных напитков в регионе, количества больных с соответствующим диагнозом и нескольких других показателей. Лидером рейтинга оказалась Чеченская республика.