Астронавты случайно потеряли в открытом космосе деталь во время установки оборудования

Астронавты случайно потеряли в открытом космосе инструмент, который теперь может представлять опасность для космических кораблей.

Инцидент произошел в ходе установки оборудования на внешней платформе японского модуля Kibo, сообщает «Интерфакс».

«При выдвижении стола с оборудованием из шлюзовой камеры для последующего захвата японским манипулятором и установки на внешней платформе в открытый космос вылетел инструмент», - приводит агентство слова источника в американских органах контроля и управления станцией.

Отмечается, что астронавты забыли инструмент в шлюзовой камере, в результате чего он потерялся. О местонахождении утраченного инструмента не известно.