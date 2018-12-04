На саммите ООН по климату предрекли исчезновение человеческой цивилизации

Английский натуралист и телеведущий Дэвид Аттенборо призвал общественность позаботиться об окружающей среде. Он заявил, что в случае, если мир не предпримет никаких действий по противодействию климатическим изменениям, человеческая цивилизация может исчезнуть.

Эти слова Аттенборо произнес на саммите по климату ООН. Натуралист заявил, что сейчас население земного шара столкнулось с «катастрофой глобального масштаба и самой большой угрозой за тысячи лет».

«Время уходит. Лидеры мира, цивилизация и природный мир, от которого мы зависим, находятся в ваших руках», — заявил Аттенборо.

Он добавил, что если человечество не начнет действовать, «исчезновение большей части природного мира неизбежно».

Ранее британские исследователи предположили, что в ближайшие 30 лет на Земле может настать «миниатюрный» ледниковый период. По подсчетам ученых, заметное снижение температуры начнется в 2021 году, поскольку именно в это время в электромагнитной активности Солнца наметится спад.