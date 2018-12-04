На Курилах вулкан выбросил четырехкилометровый столб пепла
Шлейф пепла распространился на пять километров в сторону от вулкана.
Фото: pixabay.com
На Курилах вулкан Эбеко выбросил столб пепла на высоту до четырех километров. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС РФ по Сахалинской области.
Шлейф пепла распространился на пять километров в сторону от вулкана.
«Наблюдался пепловый выброс на высоту до четырех километров», — говорится в сообщении.
Отмечается, что угрозы жизни людям, проживающим в близлежащих населенных пунктах, нет.
Ранее в МЧС по региону сообщили, что центр и юг Сахалина закрыты для движения транспорта из-за гололеда. Речь идет об участке трассы Смирных – Стародубское.