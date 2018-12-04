Гроб с телом Буша-старшего доставили в Вашингтон

Гроб с телом 41-го президента США Джорджа Буша-старшего доставили в ротонду Капитолия в Вашингтон. Там он будет оставаться до утра среды, чтобы все желающие могли попрощаться.

На церемонии прощания присутствует вице-президент США Майк Пенс, а также члены семьи Бушей, в том числе Джордж Буш-младший со своей женой.

Ранее гроб с почестями проводили из Хьюстона (Техас), где последнее время Буш проживал. Под звуки военного оркестра и 21 залп из артиллерийских орудий гроб проводили в самолет.

Джордж Буш-старший скончался 30 ноября на 95-м году жизни. Он занимал пост президента США с 1989 по 1993 год. В апреле 2018 года умерла его жена Барбара Буш. Пара прожила вместе 73 года.