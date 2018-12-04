Военные на Кавказе обнаружили останки более ста красноармейцев

Военнослужащие ЮВО обнаружили останки 107 красноармейцев, погибших в ходе битвы за Кавказ 1942-1943 годов. Работы по поиску велись на территории Северной Осетии, Кабардино-Балкарии и Ингушетии. Об этом сообщили в пресс-службе ЮВО.

По его словам, также было найдено около двух тысяч гильз различного калибра, 214 пулеметных лент, 126 единиц оружия и его элементов, 86 боеприпасов, 142 предмета быта, а также истлевшее обмундирование, сапоги, ботинки, каски, пуговицы и другие элементы обмундирования.

Личность одного красноармейца, погибшего в октябре 1942 года, удалось установить по личному медальону. Его останки были переданы родственникам в Чувашию.

В сообщении пресс-службы говорится, что в поисковых работах принимали участие около пять тысяч военнослужащих 58-й общевойсковой армии.