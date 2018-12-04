В Кремле рассказали о подготовке к большой пресс-конференции Путина

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков поделился информацией о том, как проходит подготовка ко встречам российского лидера и средств массовой информации. По словам представителя Кремля, конкретные вопросы никогда не заготавливаются заранее.

«Мы прогнозируем темы, которые представляют общественный интерес, причем не только в федеральном информационном поле, но и в регионах», — заявил Песков.

Пресс-конференция Владимира Путина с участием федеральных, региональных и иностранных журналистов пройдет 20 декабря.