Американец снял на камеру странные светящиеся шары в небе над океаном

Житель США снял на камеру показавшиеся для него странными светящиеся шары в небе над национальным побережьем в Северной Каролине. По словам автора видео, впервые огни он увидел 20 ноября во время рыбалки.

Сначала он заметил яркий неподвижный огонек. В течение часа он «висел» в небе. Затем светящийся шар становился ярче и нова тускнел. Также рядом появлялись другие огни.

В один момент огонек потух, а через 20 минут появился ближе к рыбаку.

«Когда он появился, он становился то ярче, то тусклее, а количество огней увеличивалось до четырех, но в целом он не двигался с места», — говорит автор ролика.

Пользователи Сети в комментариях предположили, что это могли быть шаровые молнии, огни самолета или горение газового факела на нефтяной вышке.