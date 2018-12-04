Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Чтобы ребенок был дома» - устроившийся в дом ребенка ради дочери мужчина рассказал о своих планах

Егор Левин
01:48 04.12.2018
Отец девочки попросил руководство госучреждения продлить ее содержание и не отправлять в детский дом, пока он решает вопрос с жильем – являясь владельцем комнаты в коммуналке, он понимает необходимость личной недвижимости.

В одном из домов ребенка Челябинска оказалась девочка Ида. Ее забрали у нерадивой матери, и отец, который пропадал до этого на работе, бросил все и устроился штукатуром в госучреждение, чтобы быть ближе к дочери.

Жена Алексея, как он узнал уже по факту, совсем не следила за ребенком – соседи, постоянно слушавшие плач девочки, и вызвали органы опеки.

Алексей бросил все и отправился вслед за дочерью – замешивать цемент, штукатурить, укладывать плитку и делать все, что попросит руководство дома ребенка. Лишь бы каждый день видеть улыбку Иды.

После огласки истории Алексея, редакция «Звезды» получила множество обращений от людей, пожелавших оказать ему посильную помощь. Отец девочки рассказал, какая конкретно помощь оказалась бы ему особенно важной.

По его словам, во время работы в доме ребенка он обратился к руководству с просьбой продлить содержание дочери и не отправлять ее в детский дом, пока решается вопрос с личной недвижимостью. Алексей заявил о наличии у него жилплощади, но это – комната в коммунальной квартире.

«Хотелось бы жить отдельно, понимая, что ребенок дома, что она сытая, обутая, одетая», — поделился мужчина.

Если все будет решаться позитивно, он планирует остаться на работе в доме ребенка. Алексею нравится коллектив и условия труда. Он отзывается о доме ребенка исключительно в положительном ключе и не хочет оставлять его.

Мужчина выразил большую благодарность всем тем людям, которые пожелали помочь ему в сложной жизненной ситуации.

«Очень благодарен людям, огромное им спасибо, огромного им здоровья. Всего наилучшего людям, которые откликнулись, не оставили без внимания. Я очень сильно им благодарен», — сказал Алексей.

Девочка очень привязана к отцу. Он сам вырос в детском доме и понимает, каково это – остаться без родительского тепла. Забрать девочку Алексей планирует весной, в канун ее дня рождения – Иде скоро исполнится 4 года. Пока мужчина собирается делать ремонт и покупает игрушки к возвращению дочери.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата03.12.2018, 09:33
Катар заявил о выходе из ОПЕК
Дата04.12.2018, 00:52
Новобранцы в Поволжье впервые применили штатное вооружение на полигоне: кадры учений
Дата04.12.2018, 00:22
В Париже забили «Золотой мяч»: стал известен лучший футболист 2018 года
Дата06.11.2018, 12:48
Парад, предваривший Победу: в Москве прошла генеральная репетиция военного смотра 1941 года
Дата03.12.2018, 10:24
Искренний тяжеловес: транспортный самолет Ил-76 за 60 секунд
Дата03.12.2018, 00:00
Минобороны России опубликовало рассекреченные документы ко Дню Неизвестного Солдата
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
02:37 В стране и мире
Госдеп рассказал об ответе НАТО на инцидент в Керченском проливе
01:48 В стране и мире
Видео
«Чтобы ребенок был дома» - устроившийся в дом ребенка ради дочери мужчина рассказал о своих планах
01:24 В стране и мире
Самолеты-разведчики ВВС США приблизились к границам РФ над Черным морем
22:36 В стране и мире
Американский сенатор призвал отправить в Черное море военные корабли НАТО
21:31 В стране и мире
Песков рассказал о способности Путина «утаптывать» собеседников в споре
События дня
События дня
Нарушение границы РФ кораблями ВМС Украины
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Пригожин вступил в «словесный баттл» со Шнуровым
На матче «Ак Барса» болельщик забросил шайбу через все поле: видео
Видео
Не оставила ни единого шанса: «Нива» разгромила Audi Q7 на заснеженном бездорожье
В космосе зафиксирован необъяснимый взрыв звезды
Опубликован рейтинг наиболее надежных бюджетных автомобилей
«Не успела подумать как следует»: Федосеева-Шукшина о свадьбе с Алибасовым
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.