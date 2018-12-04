«Чтобы ребенок был дома» - устроившийся в дом ребенка ради дочери мужчина рассказал о своих планах

В одном из домов ребенка Челябинска оказалась девочка Ида. Ее забрали у нерадивой матери, и отец, который пропадал до этого на работе, бросил все и устроился штукатуром в госучреждение, чтобы быть ближе к дочери.

Жена Алексея, как он узнал уже по факту, совсем не следила за ребенком – соседи, постоянно слушавшие плач девочки, и вызвали органы опеки.

Алексей бросил все и отправился вслед за дочерью – замешивать цемент, штукатурить, укладывать плитку и делать все, что попросит руководство дома ребенка. Лишь бы каждый день видеть улыбку Иды.

После огласки истории Алексея, редакция «Звезды» получила множество обращений от людей, пожелавших оказать ему посильную помощь. Отец девочки рассказал, какая конкретно помощь оказалась бы ему особенно важной.

По его словам, во время работы в доме ребенка он обратился к руководству с просьбой продлить содержание дочери и не отправлять ее в детский дом, пока решается вопрос с личной недвижимостью. Алексей заявил о наличии у него жилплощади, но это – комната в коммунальной квартире.

«Хотелось бы жить отдельно, понимая, что ребенок дома, что она сытая, обутая, одетая», — поделился мужчина.

Если все будет решаться позитивно, он планирует остаться на работе в доме ребенка. Алексею нравится коллектив и условия труда. Он отзывается о доме ребенка исключительно в положительном ключе и не хочет оставлять его.

Мужчина выразил большую благодарность всем тем людям, которые пожелали помочь ему в сложной жизненной ситуации.

«Очень благодарен людям, огромное им спасибо, огромного им здоровья. Всего наилучшего людям, которые откликнулись, не оставили без внимания. Я очень сильно им благодарен», — сказал Алексей.

Девочка очень привязана к отцу. Он сам вырос в детском доме и понимает, каково это – остаться без родительского тепла. Забрать девочку Алексей планирует весной, в канун ее дня рождения – Иде скоро исполнится 4 года. Пока мужчина собирается делать ремонт и покупает игрушки к возвращению дочери.