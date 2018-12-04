Самолеты-разведчики ВВС США приблизились к границам РФ над Черным морем

Два самолета-разведчика США провели разведывательные полеты возле границ России. Об этом свидетельствуют мониторинговые данные западного авиационного ресурса PlaneRadar.

Согласно их информации, стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V вылетел с авиабазы Суда-бэй на греческом острове Крит.

Вдоль черноморского побережья Кубани, Керченского пролива и южного и юго-западного побережья Крыма он летал около семи часов. Самолет приближался к границам России на расстояние около 40 километров. В ходе полета он совершал дозаправку в воздухе.

Второй самолет радиоэлектронной разведки ВМС США EP-3E Aries II также стартовал с базы на Крите. Он летал возле российских границ около пяти часов.

В понедельник 26 ноября американский дальний беспилотник вслед за стратегическим разведывательным самолетом ВВС США RC-135V совершил полет вдоль черноморского побережья РФ, в том числе вблизи Керченского пролива. Разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk, который совершил вылет с авиабазы Сигонелла на острове Сицилия, осуществил полет вдоль южного и юго-западного побережья Крыма, а также черноморского побережья Краснодарского края.

В районе Севастополя он приблизился к побережью на расстояние 34 километра, в районе Новороссийска - 42 километра, в районе Керченского полуострова - 44 километра.