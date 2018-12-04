Порошенко отравил в отставку представителя по Крыму

Украинский лидер Петр Порошенко отправил в отставку постоянного представителя главы государства по Крыму Бориса Бабина. Об этом сообщается на сайте украинского президента.

Отмечается, что ранее Бабин подал заявление об уходе.

«Уволить Бабина Бориса Владимировича с должности постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым», — говорится в тексте указа.

Борис Бабин занимал пост представителя Порошенко по Крыму с августа 2017 года.