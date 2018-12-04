Госдеп сообщил о намерении США «положить конец Астане» по урегулированию в Сирии

Вашингтон предлагает свернуть сочинский и астанинский процессы мирного урегулирования в Сирии, если не получится сформировать к середине декабря конституционный комитет САР. Об этом в ходе брифинга сообщил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.

«Наше предположение заключается в том, чтобы мы не продолжали эту довольно странную инициативу Сочи и Астаны, предусматривающую выполнение ею работы по формированию конституционного комитета… Взгляд США заключается в том, чтобы положить конец Астане», - сказал Джеффри.

Договоренность о формировании конституционного комитета была достигнута по итогам Конгресса сирийского национального диалога, который прошел в Сочи 30 января.

Также Джеффри сообщил, что США пока не могут подтвердить химатаку в Алеппо и пытаются узнать больше информации об инциденте.

«Мы не можем подтвердить какую-либо химатаку в этом инциденте», - отметил спецпредставитель США.

Ранее Министерство обороны России сообщало, что при обстреле боевиками района Захра на северо-западе города Алеппо в ночь на 25 ноября 2018 года пострадали 73 мирных жителя. По предварительным данным, подтвержденным, в частности, симптомами отравления у пострадавших, снаряды, которыми обстреляны жилые кварталы Алеппо, были начинены хлором.

Также была зафиксирована попытка проникновения диверсионно-разведывательной группы боевиков в направлении населенного пункта Абу-Али провинции Латакия. Своевременными действиями вооруженных сил САР попытка пресечена.