В Москве из автомобиля украли 40 млн рублей

На юго-востоке Москвы вооруженные грабители похитили из машины 40 миллионов рублей и скрылись с места на черном автомобиле Mercedes.

Как рассказал «Звезде» очевидец происходящего, который работает на автозаправочной станции, все произошло мгновенно. Он услышал хлопок, после чего «визг» колес.

«Как я понял, они остановились на светофоре, и все случилось. Черная машина их подрезала, я услышал хлопок. Все повыскакивали, и черная машина по газам дала», - рассказал мужчина.

Инцидент произошел в районе дома номер 93 по Волгоградскому проспекту. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают подозреваемых. В Москве объявлен план «Перехват».