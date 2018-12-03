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Экипаж «Союза МС-11» успешно перешел на МКС

Мария Осипова
23:21 03.12.2018
В Центре управления полетами рассказали, что космонавты чувствуют себя хорошо.
Фото: Роскосмос

Экипаж пилотируемого корабля «Союз МС-11», пристыковавшийся в 20:33 мск к российскому модулю «Поиск» Международной космической станции (МКС), после проверки герметичности стыковки и стабилизации давления между отсеками корабля и МКС открыл люки и перешел на ее борт. Об этом сообщает корреспондент «Звезды» из зала Центра управления полетами (ЦУП).

Это первый пилотируемый запуск после недоразумения 11 октября, когда сработала система аварийного спасения. На этот раз все прошло успешно. «Союз» прибыл ровно по расписанию. После аварии изучался вариант консервации МКС, но сегодня директор NASA Джим Брандерстайн поблагодарил Роскосмос и всех, кто самоотверженно работал на успех этой миссии.

На МКС доставлены члены длительной экспедиции МКС-58/59 – космонавт Роскосмоса Олега Кононенко, астронавты NASA и Канадского космического агентства Энн Макклейн и Давид Сен-Жак. Их встречали космонавт Сергей Прокопьев, астронавт Серена Ауньон и Александер Герст.

«Кажется, что событие завершилось, но на самом деле процесс продолжается, экипажу надо будет перейти в станцию, нужно провести брифинг по безопасности вновь прибывших, достать срочные грузы, сделать кое-что в корабле, поэтому экипажу работать и работать. Где-то после полуночи и даже больше, так что процесс идет, продолжается работа», - рассказал «Звезде» Александр Калери, космонавт-испытатель, руководитель НТЦ РКК «Энергия».

Ранее сообщалось, что, пилотируемый корабль «Союз МС-11» с экипажем на борту пристыковался к российскому модулю «Поиск» (МИМ-2) Международной космической станции.

На орбите экипаж пробудет 194 дня. В это время экипажу предстоит выполнить ряд задач, в том числе 48 научных экспериментов. В рамках проекта предстоит работа с российскими грузовыми кораблями «Прогресс МС», загрузка и расстыковка пилотируемого корабля SpaceX DM1.

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