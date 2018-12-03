SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с 60 микроспутниками на борту

В понедельник, 3 декабря, американская компания SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon-9. На ее борту находятся более 60 микроспутников, которые предназначены для использования компаниями, а также правительственными структурами 17 стран.

В ходе миссии, которая получила название Spaceflight SSO-A: SmallSat Express, ракета должна доставить на низкую околоземную орбиту 15 микроспутников и 49 кубсатов - малых искусственных спутников Земли для исследования космоса.

Как уточняется на сайте компании, запуск был осуществлен с базы ВВС США Ванденберг в штате Калифорния. Он состоялся в 10:34 по времени Западного побережья США.