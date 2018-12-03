Минтрансу предложили ввести платную регистрацию в аэропортах

Минтранс рассмотрит предложение авиакомпании «Победа» - ввести плату за регистрацию в аэропортах. В министерство обратился сам лоукостер, сообщает РБК со ссылкой на гендиректора «Победы» Андрея Калмыкова. Компания предлагает ввести в федеральные авиационные правила (ФАП) обязанность перевозчика взимать плату за регистрацию.

Сама «Победа» уже ввела плату за регистрацию в зарубежных аэропортах – бесплатно можно зарегистрироваться только на сайте перевозчика.

Предложение уже поддержали другие авиакомпании: по их мнению, такой шаг позволит сократить затраты, поскольку сейчас аэропорты берут сборы даже за тех пассажиров, которые не пользуются услугами стойки регистрации. А так плата взималась бы только с тех, кто проходит регистрацию на рейс в самом аэропорту.

