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Минтрансу предложили ввести платную регистрацию в аэропортах

Дмитрий Семенов
22:56 03.12.2018
Предложение представители министерства намерены обсудить с профессиональным сообществом и Общероссийским объединением пассажиров.
Минтрансу предложили ввести платную регистрацию в аэропортах
Фото: Кирилл Каллиников, РИА Новости

Минтранс рассмотрит предложение авиакомпании «Победа» - ввести плату за регистрацию в аэропортах. В министерство обратился сам лоукостер, сообщает РБК со ссылкой на гендиректора «Победы» Андрея Калмыкова. Компания предлагает ввести в федеральные авиационные правила (ФАП) обязанность перевозчика взимать плату за регистрацию.

Сама «Победа» уже ввела плату за регистрацию в зарубежных аэропортах – бесплатно можно зарегистрироваться только на сайте перевозчика.

Предложение уже поддержали другие авиакомпании: по их мнению, такой шаг позволит сократить затраты, поскольку сейчас аэропорты берут сборы даже за тех пассажиров, которые не пользуются услугами стойки регистрации. А так плата взималась бы только с тех, кто проходит регистрацию на рейс в самом аэропорту.
 

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