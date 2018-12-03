Американский сенатор призвал отправить в Черное море военные корабли НАТО

Сенатор-республиканец Джон Баррасо призвал США и Североатлантический альянс к решительному ответу на так называемую «российскую агрессию» по отношению к Украине.

Как уточняет издание The Hill, сенатор отметил, что президент РФ Владимир Путин - это человек, который «считается с силой».

«Для него важны действия, поэтому я думаю, мы должны предпринимать более активные шаги», - сообщил Баррасо.

Вместе с тем сенатор предложил для демонстрации силы направить флот США и корабли НАТО в Черное море. Баррасо подчеркнул, что необходимы дополнительные поставки средств ПВО, а также противокорабельного оружия на Украину.

В заключение сенатор отметил, что решение американского президента Дональда Трампа об отмене встречи с Путиным на саммите G20 якобы является верным.

Ранее США уведомили Россию об отмене встречи на G20 из-за инцидента в Керченском проливе - Путин и Трамп на встрече даже не пожали друг другу руки. Вместе с тем тема ДРСМД остается важнейшей для стран-участников, и альтернативы этому договору нет. Выход любой страны из договора спровоцирует новый виток гонки вооружений.