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АвтоВАЗ отзывает три самых популярных модели

Дмитрий Семенов
22:30 03.12.2018
Под отзыв попали Lada Kalina, Granta и Priora.
АвтоВАЗ отзывает три самых популярных модели
Фото: lada.ru

Дилеры АвтоВАЗа отзывают 1,7 тысяч автомобилей Lada моделей Kalina, Granta и Priora, сообщает Росстандарт. Под отзыв попали машины, реализованные с апреля 2018 года по настоящее время. У этих автомобилей возможно несоответствие комплектации руля и модуля надувной подушки безопасности. То есть в чрезвычайной ситуации подушка могла сработать нештатно.

Отозванные модели пройдут проверку на дилерских центрах. При необходимости им заменят рулевое управление. Все работы будут проведены бесплатно.

Ранее АвтоВАЗ отозвал почти 3,5 тысячи автомобилей Lada Niva 4x4 из-за возможных трещин на рулевом валу.
 

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