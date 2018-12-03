«Это литературная звезда, она всегда будет светить» - писатель Ерофеев о творчестве Андрея Битова

Российский писатель и литературовед Виктор Ерофеев рассказал «Звезде» о своей дружбе с Андреем Битовым, о смерти которого стало известно сегодня, 3 декабря.

«Это был редкий случай очень умного писателя. Писатели часто обладают большим талантом, настоящие писатели хорошо умеют описать, рассказать. Это мышление, которое необходимо человеку, чтобы он понял, в каком мире он живет, это его «мушкет». В этом смысле Андрей был исключением, он был по-настоящему умный и глубокий человек», - отметил он.

Вместе с тем Ерофеев подчеркнул, что талант Битова отразился в его эссе и литературоведческих работах.

«Это конечно очень притягивает, потому что свежая и яркая мысль всегда нужна для творчества. Мы дружили с ним очень близко. В какой-то момент мы были с ним самыми близкими друзьями. Действительно это «литературная звезда» и она всегда будет светить», - заключил он.

Андрей Битов умер на 82-м году жизни. Он писал стихи и абсурдистские рассказы. С 1960 по 1978 года выпустил десять книг, в 1965 был принят в члены Союза писателей.