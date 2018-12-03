Песков назвал тему несостоявшегося разговора Путина и Трампа

Как заявил Дмитрий Песков, на встрече в Буэнос-Айресе президенты России и США должны были хотя бы пунктирно наметить пути диалога по нормализации ситуации вокруг ДРСМД. Это и было главной целью встречи лидеров двух стран на полях G20.

Об этом Дмитрий Песков рассказал в понедельник, 3 декабря, на встрече со студентами МГИМО.

«Мы как раз ждали беседы Путина и Трампа, которые могли бы обсудить процесс и наметить какие-то самые пунктиры к потенциальному диалогу по этой теме. Но, к сожалению, как вы знаете, беседа не состоялась», - заявил Песков.

Ранее американская сторона уведомила российскую об отмене встречи из-за инцидента в Керченском проливе – Путин и Трамп на встрече даже не пожали друг другу руки. Вместе с тем тема ДРСМД остается важнейшей для стран-участников, и альтернативы этому договору нет. Выход любой страны из договора спровоцирует новый виток гонки вооружений.

В понедельник Дональд Трамп в своем Twitter написал, что в ближайшее время США, России и Китаю предстоит сесть за стол переговоров, чтобы прекратить гонку вооружений.