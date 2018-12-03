Боевики в Сирии нанесли удар по населенному пункту в провинции Хама

Боевики в Идлибской зоне деэскалации вновь нарушают режим прекращения огня. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Соломатин в ходе брифинга.

Сообщается, что удар был нанесен по населенному пункту Хифсин в сирийской привинции Хама.

Также, в арабской республике продолжается работа по амнистированию уклонистов от службы в армии Сирии, а также среди беженцев и бывших членов НВФ. По состоянию на второе декабря 2018 года властями было амнистировано 14522 человека.