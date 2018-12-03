Песков рассказал о способности Путина «утаптывать» собеседников в споре

Спорить с российским президентом Владимиром Путиным невероятно тяжело, поскольку он способен вмиг «утоптать» собеседника своими аргументами. С таким сообщением выступил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе встречи со студентами МГИМО.

«В плане экспертной подготовки он может дать фору кому угодно. С ним спорить всегда безумно тяжело. Говоря простым языком, он утаптывает собеседника моментально, но делает это абсолютно аргументированно», - рассказал он.

Вместе с тем Песков поделился и деталями своей работы. В частности он сообщил, что для отслеживания различных нюансов ему приходится консультироваться с экспертами, включая сотрудников администрации президента. Пресс-секретарь главы государства отметил, что весь объем информации ни один человек, «наверное, кроме Путина», держать в голове не способен.

При этом Песков признался, что зачастую советуется по различным вопросам с Путиным.

«Он так часто общается и со СМИ, и с людьми, и с представителями разных "цехов" - он прекрасно сам доводит свои мысли до аудитории», - подчеркнул он и отметил, что Путин «легко бы без пресс-секретаря обходился».

Тем не менее, заключил Песков, что такой человек все же нужен для более оперативной работы с информацией. А свою работу пресс-секретарь главы государства сравнил с работой сапера.

«Самое опасное - исказить слова президента, исказить смысл принятых решений. Как мне кажется, даже из-за обилия пурги я этого не делаю», - заключил Песков.



Недавно сообщалось о том, что жители России поддерживают Владимира Путина - президент РФ попал в рейтинг самых популярных лидеров в мире.