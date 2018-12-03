Жерар Депардье променял Саранск на Новосибирск
Французский актер в понедельник подал прошение на получение прописки в столице Сибири.
Фото: Kay Nietfeld, dpa Globallookpress
Жерар Депардье официально прописался в Новосибирске. Актер в понедельник прилетел в Новосибирск, подал заявление на получение прописки в местный МФЦ. Об этом сообщила его деловой партнер Юлия Мосман.
Сообщается также, что Депардье встретился с представителями местного министерства культуры, встреча прошла в Новосибирском государственном академическом театре оперы и балета.
Актеру уже предложили стать участников заседания совета по культуре и искусству, которое состоится 4 декабря.
Жерар Депардье получил российское гражданство в 2013 году – соответствующий указ подписал Владимир Путин. В том же году актер прописался в Саранске и получил там в подарок трехкомнатную квартиру.