Жерар Депардье променял Саранск на Новосибирск

Жерар Депардье официально прописался в Новосибирске. Актер в понедельник прилетел в Новосибирск, подал заявление на получение прописки в местный МФЦ. Об этом сообщила его деловой партнер Юлия Мосман.

Сообщается также, что Депардье встретился с представителями местного министерства культуры, встреча прошла в Новосибирском государственном академическом театре оперы и балета.

Актеру уже предложили стать участников заседания совета по культуре и искусству, которое состоится 4 декабря.

Жерар Депардье получил российское гражданство в 2013 году – соответствующий указ подписал Владимир Путин. В том же году актер прописался в Саранске и получил там в подарок трехкомнатную квартиру.