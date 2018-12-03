Директор Ротару объяснил, почему певица не приедет в Москву

Концертный директор Софии Ротару, Игорь Курилев, объяснил, почему певица не приедет в «Олимпийский» на «Песню года». По его словам, София Ротару отказалась не только от выступления в Москве, но и вообще от концертной деятельности в России.

«Ну как почему? Во-первых, здоровье. Во-вторых, вы же знаете, какие события происходят между Украиной и Россией? Границы закрыты, военное положение», - пояснил Курилев.

Правда, он забыл добавить, что граница закрыта только с украинской стороны и только для мужчин-россиян в возрасте от 16 до 60 лет.

Ротару участвовала в «Песне года» с 1973 года, более 40 раз ее песни выходили в финал.

