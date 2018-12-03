«Союз МС-11» с тремя космонавтами на борту пристыковался к МКС

В понедельник, 3 декабря, пилотируемый корабль «Союз МС-11» с экипажем на борту пристыковался к российскому модулю «Поиск» (МИМ-2) Международной космической станции.

Как уточнили в Роскосмосе, стыковка состоялась в 20:33 по московскому времени.

«Произведены захват и стыковка транспортного пилотируемого корабля, "Союз МС-11" причалил к российскому модулю "Поиск"», - говорится в сообщении.

На МКС были доставлены члены длительной экспедиции МКС-58/59 – космонавт Роскосмоса Олега Кононенко, а также астронавты NASA и Канадского космического агентства Энн Макклейн и Давид Сен-Жак. Их встретили космонавт Сергей Прокопьев, астронавт Серена Ауньон и Александер Герст.

Сближение и стыковка «Союза МС-11» с МКС проводилось по шестичасовой «короткой» схеме. Причаливание проходило в автоматическом режиме. Теперь экипажу предстоит перейти на борт МКС после того, как будет проверена герметичность стыковки и выравнивания давления между кораблем и станцией. Ожидаемое время - с 22:35 до 23:05 по московскому времени.

На орбите экипаж пробудет на протяжении 194 дней. Во время своего пребывания на МКС новый состав проведет множество работ, а также 48 научных экспериментов.