В голландской церкви месса длится уже больше 900 часов ради защиты семьи от депортации

Уже 900 с лишним часов в гаагской церкви продолжается богослужение с целью привлечь внимание к судьбе семьи из Армении, которой грозит депортация. Священники в своих молитвах уповают даже не на Божью помощь в этом вопросе. Все дело в том, что по голландским законам полицейские не могут заходить в храм, пока там совершается богослужение.

За защитой к местной протестантской общине обратилась семья Тамразян после того, как получила отказ в предоставлении статуса беженцев. Теперь супруги и их трое детей укрываются в церкви и даже не могут выйти на улицу. Из Армении они сбежали еще девять лет назад, якобы из-за того, что глава семейства подвергался на родине преследованиям по политическим мотивам.

Решение о депортации армянской семьи было принято властями Нидерландов в октябре. Тогда в церкви и началась служба. Она продолжается уже около девятисот часов. К акции подключились священники со всей страны и даже добровольцы, они читают псалмы по очереди.

По словам пастора, месса все же не может длиться бесконечно, но таким образом здесь хотят привлечь внимание к проблеме и прерывать молитвы пока не намерены.

