Стало известно, куда «исчезли» задержанные украинские катера

Источник в погрануправлении по РК рассказал «Звезде», куда делись якобы пропавшие украинские военные катера «Никополь» и «Бердянск». Они были задержаны 25 ноября за нарушение российской государственной границы. После в СМИ появилась информация о том, что они якобы исчезли из порта в крымской Керчи, куда были отбуксированы ранее.

По данным источника, российские пограничники пользуются одним причалом, «на котором свои катера и корабли некуда ставить».

«Из-за того что эта троица чужое место занимала, береговая охрана ютилась где попало. Катера по-прежнему в Керчи, просто переведены туда, где они меньше мешают», - рассказал он.

Российские пограничники задержали украинские катера и буксир 25 ноября. Члены экипажей обвиняются в нарушении границы. Однако Киев действия России назвал якобы актом так называемой «военной агрессии», после чего ввел на территории нескольких регионов Украины военное положение.

В Кремле же назвали обвинения в так называемых «захватнических планах» абсурдом. В Москве отметили, что суда зашли на территорию, которая принадлежала России еще до присоединения Крыма. Однако Украина уверена, что 25 ноября корабли якобы находились в нейтральных водах.