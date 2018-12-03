«По его книгам потомки будут узнавать о нашем времени» - Юзефович о смерти писателя Битова

Российский литературный критик и преподаватель Галина Юзефович отреагировала на смерть писателя Андрея Битова. Сегодня, 3 декабря, его не стало на 82-м году жизни.

«Он давно серьезно болел и умер довольно скоропостижно. Моя мама была у него в гостях позавчера, он чувствовал себя не очень хорошо. Но вполне был в твердой памяти, шутил и совершенно не собирался умирать. Случилось это довольно неожиданно», - подчеркнула Юзефович.

Между тем она отметила, что в настоящее время все любят рассуждать о том, кто войдет или не войдет в историю.

«Мне кажется, что Андрей Битов - один из тех людей, по книгам которых наши далекие потомки будут узнавать о нашем времени. Многим кажется, что Битов был писателем «шестидесятником», оставшемся в той эпохе. Мне кажется, что это совершенно не справедливо, потому что его поздние книги - это абсолютно европейского уровня современная актуальнейшая литература, которая, мне кажется, еще не была в полной мере прочитана и осмыслена так, как она того заслуживает. Сегодня мы потеряли очень большого и очень важного писателя», - заключила Юзефович.

Писатель считался основателем постмодернизма в русской литературе. Среди его ранних работ - роман «Пушкинский дом», сценарии к фильмам «Маленький беглец» и «В четверг и больше никогда».