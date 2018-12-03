Новый стандарт телевещания пришел в Тверь

С сегодняшнего дня там отключен аналоговый сигнал, вместе с которым старое телевидение ушло в прошлое. Теперь на экранах - никаких помех и ряби - в регионе транслируется только цифра. На телевизорах, которые еще не успели настроить на новый формат, появилось предупредительное сообщение о том, как это сделать и куда обращаться.

Большинство современных «плазм» поддерживают цифровой стандарт, достаточно подключиться к антенне дециметрового диапазона. Если же телевизор старого образца, потребуется приобрести недорогую приставку. К слову, малоимущим гражданам ее устанавливают бесплатно.

Напомним, запуск второго мультиплекса цифрового телевещания состоялся в Верхневолжье 9 ноября. Жителям стали доступны в высоком качестве двадцать телеканалов.

