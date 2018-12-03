Умер писатель Андрей Битов

Андрей Битов родился в Ленинграде, писать первые произведения начал через два года после окончания школы. Писал стихи, абсурдистские рассказы. С 1960 по 1978 года выпустил десять книг, в 1965 был принят в члены Союза писателей.

Писатель считался основателем постмодернизма в русской литературе. Среди его заметных работ — роман «Пушкинский дом», сценарии к фильмам «Маленький беглец» и «В четверг и больше никогда».

Битов был одним из создателей бесцензурного альманаха «Метрополь», который запрещали печатать вплоть до 1986 года. В 1988 году - один из создателей российского «Пен-клуба», с 1991 года - его президент.

Писатель Андрей Битов умер на 82-м году жизни в Больнице имени Баумана.