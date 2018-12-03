Роспотребнадзор подскажет, опасен ли новогодний подарок

В преддверии праздников Роспотребнадзор открыл горячую линию по вопросам безопасности новогодних подарков.

Работать она будет до 21 декабря. Специалисты готовы проконсультировать не только по качеству так называемых сладких пакетов, но и предоставить информацию по детской одежде, игрушкам, карнавальным костюмам, пиротехнике, то есть всем товарам, которые обычно в больших количествах закупаются к Новому году.

Кроме того, можно узнать и нормативные требования к ним, а также к услугам аниматоров и новогодним детским мероприятиям. При необходимости сотрудники Роспотребнадзора окажут и практическую помощь, например, в случае, когда новогодний товар оказался некачественным.

Звонить на горячую линию можно по телефону (495) 785-37-41 добавочный код по вопросам защиты прав потребителей 103, 105.

Обращения принимаются по рабочим дням с 09.00 до 18.00 с понедельника по четверг, с 09.00 до 16.45 по пятницам.