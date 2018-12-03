Речь Лаврова «заглушила» микрофон и погрузила зал во тьму: видео

Конфузная ситуация произошла во время выступления министра иностранных дел России Сергея Лаврова на Международном форуме добровольцев на ВДНХ.

Сначала у главы МИД отключился микрофон прямо во время выступления. А после этого в дополнение ко всему выключился свет. И все это сопровождалось безуспешными попытками организаторов починить технику.

В результате ведущая обратилась к залу с вопросом: «Кто волонтер?» В ответ зрители стали все вместе скандировать: «Я - волонтер!».

Однако Сергей Лавров так и не дождался починки техники. В течение нескольких минут он постоял на сцене, а затем откланялся и под аплодисменты покинул место выступления.

