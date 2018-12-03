Путин не будет обращаться к Федеральному собранию в этом году

Владимир Путин не будет выступать с обращением к Федеральному собранию до Нового года. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«В декабре послания не будет... Оно состоится в следующем году», - заявил он.

Ранее Песков сообщил, что не существует стандарта зачитывать послание президента Федеральному собранию именно до конца года.

«Сроки скоро будут определены. В этом, я еще раз повторяю, нет никакого стандарта - проводить его именно до Нового года. Оно может состояться и позже», - добавил он.

Также Песков заявил, что в декабре состоится пресс-конференция президента России.