В ДНР уличили Киев в подготовке химатаки и нанесении ракетного удара по Донецку и ЛНР

Заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин рассказал о подготовке Киевом ракетного удара по территориям ДНР и ЛНР, о чем свидетельствуют новые данные, полученные разведкой.

Басурин уточнил, что разведка НМ ДНР получила сведения о нескольких вариантах наступательных действий ВСУ в Донбассе.

«Наша разведка получила достоверные данные о подготовке западными кураторами совместно с украинским командованием нескольких вариантов для наступления», - отметил он.

Так, речь идет о том, что в подконтрольных Киеву населенных пунктах на горловском направлении планируется проведение химической атаки. Басурин уточнил, что в Мариуполе такие провокации готовятся как на суше, так и на воде, причем оба варианта рассчитаны на многочисленные жертвы среди мирных жителей, военнослужащих ВСУ. А в последующем, уверен Басурин, в инциденте будут обвинены силы Народной милиции.

«Данный повод сразу же будет использован для нанесения массированного ракетно-авиационного удара по критически важным объектам республик. В частности, под удары артиллерии и авиации попадут места скопления боевой техники, установленные минскими договоренностями, склады вооружения и горюче-смазочных материалов, гражданская инфраструктура», - цитирует Басурина «Донецкое агентство новостей».

Вместе с тем в Народной милиции не исключили, что оба варианта могут быть реализованы последовательно с целью «гарантированно сформировать в глазах мировой общественности образ тирана в лице руководства республики и обосновать тотальную мобилизацию украинских граждан в ряды вооруженных формирований Украины».

Еще в сентябре сообщалось, что, по данным Луганского информационного центра, на линии соприкосновения ЛНР с частями ВСУ наблюдается активность разведывательных и снайперских групп.