В Нижнем Тагиле устроили танковый пробег с участием танков разных эпох

В прошедшем на заводском полигоне символическом пробеге принимал участие танк Т-34, который стал символом Победы. Кроме того, зрители смогли увидеть один из самых массовых послевоенных танков Т-72, а также новейший Т-90.

В ходе заезда более современные танки вырвались вперед, однако на финише специально уступили Т-34.

Заезд прошел в честь 120-летия со дня рождения конструктора легендарного Т-34 Михаила Кошкина.