Трамп назвал «чистым безумием» военный бюджет США

США, Россия и Китай должны начать переговоры об окончании гонки вооружений. Об этом на своей странице в Twitter написал американский президент Дональд Трамп.

«Я уверен, что в будущем вместе с председателем Си Цзиньпином и президентом России Владимиром Путиным мы начнем переговоры о прекращении того, что превратилось в масштабную и бесконтрольную гонку вооружений», - пишет американский президент.

Дональд Трамп назвал траты самих США на оборону «чистым безумием».

При этом он оперирует цифрами: только в этом году США потратили на вооружение 716 миллиардов долларов. Правда, пока не понятно, как все это увязывается с заявлениями Дональда Трампа о выходе США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который, считают в Москве, рискует только запустить новый виток гонки вооружений.

