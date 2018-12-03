Гора в Северной Осетии названа в честь погибшего в Сирии Героя России

Имя Героя России Александра Прохоренко присвоено горе высотой порядка 3800 метров в Северной Осетии. Соответствующая информация содержится в распоряжении российского правительства, текст которого опубликован на официальном портале правовой информации.

Александр Прохоренко погиб 17 марта 2016 года при исполнении воинского долга в ходе боев за Пальмиру.

Находившийся неделю в тылу противника, он был окружен боевиками «Исламского государства»* в районе населенного пункта Тадмор.

Вступил в бой с террористами и, не желая сдаваться в плен, вызвал авиаудар на себя.

Указом президента Российской Федерации от 11 апреля 2016 года удостоен звания Героя России посмертно.

*«Исламское государство» - террористическая группировка, запрещена в РФ