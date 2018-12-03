Следователи обнаружили ссадины на лице погибшего футболиста Ломакина

В Следственном комитете РФ рассказали детали трагедии, случившейся сегодня, 3 декабря: при невыясненных пока обстоятельствах погиб полузащитник футбольного клуба «Локомотив» Алексей Ломакин.

Как подчеркнули в СК РФ, в настоящее время проводится доследственная проверка.

«При визуальном осмотре тела у погибшего на лице обнаружены ссадины. Для установления точной причины смерти назначена судебная медицинская экспертиза», - отметили в СК РФ.

Все обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее в Сети были опубликованы кадры с места гибели Ломакина. При этом стало известно, что опознать погибшего удалось благодаря лисе: она вытащила на тропинку куртку футболиста, в которой находились документы молодого человека.