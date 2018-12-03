Из екатеринбургской «Золушки» после скандала с махинациями на продуктах начали массово увольнять сотрудников

Заместитель директора Екатеринбургского муниципального унитарного предприятия (МУП) «Школьно-базовая столовая» «Золушка» Елена Третьякова в интервью «Звезде» рассказала о том, что ее незаконно уволили с работы. По словам женщины, ранее она инициировала проверку на комбинате после резонансных случаев с отравлением детей.

«На прошлой неделе в четверг меня уволили с предприятия "Золушка" без объяснения причин. Выложили на стол кучу документов и сказали, что меня увольняют по статье. Я не помню конкретный номер, но формулировка была, что якобы в результате каких-то моих распоряжений было испорчено имущество», - сказала она.

Елена подчеркнула, что она не единственная, кого уволили в последнее время.

«Уволили у нас значительное количество людей. Электрик, главный инженер, некоторые заведующие попали под раздачу. Есть еще юрист, которую тоже планируют уволить», - прокомментировала она.

Проверки предприятия продолжаются уже год. По словам Елены Третьяковой, ничего на предприятии не изменилось. Поставщики продукции и схемы закупок остались теми же. Она полагает, что причиной могла стать ее однозначная оппозиция по отношению к руководству предприятия.

МУП «Золушка» занимается организацией питания в среднеобразовательных школах. В ходе проверок весной 2018 года было выявлено, что нередко продукты закупались по завышенным ценам, а в некоторых случаях поставщиками становились комбинаты, внесенные Роспотребнадзором в список производящих фальсификат. Однако до сих пор «Золушка» продолжает работать.