Глава Минсельхоза пообещал удержать оптовые цены на хлеб на уровне прошлого года

Об этом Владимиру Путину доложил сегодня глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев. По его словам, в целом отрасль по итогам года покажет рост показателей по производству, который, как ожидается, сохранится и в следующем году. Особое внимание глава государства обратил на ситуацию с изменением цен на сельхозпродукцию, прежде всего на хлеб.

«Дмитрий Николаевич, каковы результаты работы отрасли по году? Знаю, что в последнее время темпы были несколько скорректированы, как и чем Вы это объясняете, как оцениваете? И каковы перспективы и планы?» - спросил президент.

По словам Патрушева, уделяется достаточно серьезное внимание рынку социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, и регулярно осуществляется мониторинг цен на эти продукты.

«Соответственно, отслеживаем еженедельно цены производителей на хлеб и хлебобулочные изделия. Оптовые цены на хлеб из ржаной муки и смеси ржаной и пшеничной муки - на уровне 2017 года. Оптовые цены на молоко тоже можно сравнить с ценами прошлого года», - сказал министр.

Говоря об оказании государственной поддержки сельхозпроизводителям, Дмитрий Патрушев сообщил о выделении на эти цели более 120 миллиардов рублей. Эти деньги регионы уже получили. Еще существуют вопросы с субсидированием, которые предстоит решить. По словам министра, его ведомство намерено сделать господдержку аграриев более эффективной.

