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Эксперт предрек изменения на мировом энергетическом рынке после выхода Катара из ОПЕК

Наталия Майорова
17:59 03.12.2018
Катар является одним из крупнейших игроков сырьевого рынка, однако уже менее чем через месяц он выйдет из состава ОПЕК.
Эксперт предрек изменения на мировом энергетическом рынке после выхода Катара из ОПЕК
Фото: Omar Marques ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович прокомментировал последствия выхода Катара из ОПЕК.

«Нам важно понимать, что данные страны являются нашими конкурентами на рынке мировых углеводородов, поэтому, если и дальше будет расти напряженность, то, возможно, в перспективе нам нужно будет замещать их поставки на мировой рынок, что, в общем-то, нам только в плюс», - отметил он.

Один из крупнейших игроков сырьевого рынка Катар уже менее чем через месяц выйдет из состава ОПЕК. Об этом объявил министр энергетики страны Саад аль-Кааби.

Он подчеркнул, что это решение не политическое, а всего лишь стратегический шаг. Таким образом власти якобы хотят переориентировать экономику страны с добычи нефти на производство природного газа.

В то же время многие специалисты все же видят причину выхода Катара из ОПЕК в его серьезном политическом противостоянии с Саудовской Аравией. В перспективе это событие может изменить расстановку сил на мировом энергетическом рынке.

В настоящее время, отмечают эксперты, выход Катара из ОПЕК существенно не повлияет на функционирование организации. Сейчас страна ежедневно поставляет на глобальный нефтяной рынок чуть более 600 тысяч баррелей сырья - и тем не менее занимает лишь 11-е место. Катар был членом картеля нефтедобывающих стран на протяжении 57 лет.

Ранее член комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК Торгово-промышленной палаты России Рустам Танкаев в разговоре со «Звездой» объяснил, чего стоит ждать от выхода Катара из ОПЕК. По мнению эксперта, на мировом рынке нефти этот шаг никак не отразится.

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