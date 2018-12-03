В Сети появилось видео с места гибели футболиста Ломакина

Погибший полузащитник «Локомотива» Алексей Ломакин был опознан благодаря лисе: животное вытащило на тропинку куртку молодого человека, в которой находились документы футболиста.

Тело 18-летнего Ломакина было обнаружено на юге Москвы. Судя по кадрам с камер видеонаблюдения, которые публикует канал sledak_shepnul, полузащитник направлялся к реке в одиночку.

В настоящее время для установления всех обстоятельств происшествия назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее в ФК «Локомотив» подтвердили данные о смерти Ломакина. Между тем известно, что погибший футболист накануне пропажи проводил время со своим другом Иваном, который заявил, что они вместе «употребляли спиртные напитки».