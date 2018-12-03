На Украине начались сборы резервистов
Учения пройдут на полигонах в Херсонской и Запорожской областях.
Фото: GeneralStaff.ua, Facebook
На Украине объявлено о сборах резервистов. Соответствующее сообщение пресс-служба Генштаба вооруженных сил страны разместила на своей странице в Facebook. Срок сборов разнится от десяти до 20 суток - самые короткие пройдут на полигонах в Херсонской и Запорожской областях.
«Все перечисленные мероприятия планируется завершить так, чтобы предоставить возможность всем военнообязанным вернуться в свои дома в преддверии католического Рождества и встретить его в семейном кругу», - заявили в Генштабе.
Ранее сообщалось о введении в ряде областей Украины военного положения сроком на 30 суток после задержания в территориальных водах России украинских бронекатеров. Сборы резервистов приурочены к введению военного положения.