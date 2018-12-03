В храмах и соборах Украины начались массовые обыски

Массовые обыски проходят на территории Житомирской области Украины в храмах, соборах и даже в домах священников. Об этом сообщили в информационно-просветительском отделе канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

Вместе с тем известно, что обыски начались в понедельник, 3 декабря.

«Вот и до нашей епархии дошли с обыском. Обыскивают собор и епархиальное управление», - написал протоиерей Георгий (Кузнецов) в Facebook.

Кто конкретно занимается проведением обысков, пока не известно.

Ранее появилась информация о том, что Служба безопасности Украины ведет допрос около 20 украинских священнослужителей Ровенской и Сарненской епархий УПЦ. В частности, сотрудники СБУ обыскали дом наместника Киево-Печерской лавры митрополита Украинской православной церкви (Московского патриархата) Павла.

