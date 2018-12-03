Россияне определили, когда наступает старость

Ровно половина россиян считает главным критерием наступления старости появление проблем со здоровьем. Еще 27% полагают, что основополагающим признаком является невозможность содержать самого себя, а еще 26% уверены, что пожилыми они могут называться с прекращением трудовой деятельности. Такие результаты опубликовала «Российская газета».

Помимо этого, исследователи спрашивали у людей о сложностях ведения привычного образа жизни, продолжения трудовой деятельности и возможностях занятия спортом.

Результат оказались весьма неожиданными. Потому что по многим показателям старшее поколение обогнало молодежь. По результатам опроса, 17% пожилых людей после выхода на пенсию начинают ежедневно тренироваться, 62% занимаются собственным здоровьем, при этом 40% из них делает это, не прибегая к услугам медицинских работников.

Также пожилые люди получают возможность заняться волонтерской работой (ее предпочитают 23% опрошенных) или просто ходить на какие-то спортивные мероприятия (их тоже посещают 23% пожилых людей).

Основным критерием увеличения продолжительности жизни опрошенные назвали доступность качественной медицинской помощи. Такого мнения придерживаются 64% респондентов. Практически каждый второй уверен, что для продления жизни необходимо исключить вредные привычки и чаще заниматься спортом. Также немаловажным фактором респонденты назвали экологию.