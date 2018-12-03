Москалькова рассказала об условиях содержания задержанных в Керченском проливе украинских моряков

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова прокомментировала ситуацию с задержанными в Керченском проливе украинскими моряками. Она отметила, что намерена посетить их уже на этой неделе.

По ее словам, украинские консулы вправе нанести визит своим согражданам, однако пока запросов с их стороны не поступало. В то же время о желании навестить арестованных заявила уполномоченный по правам человека Верховной рады Людмила Денисова, которая обратилась с этим запросом к своей российской коллеге.

«Они были переведены в Москву - 21 человек содержится в Лефортово. Каждый из них размещен в камере, соответствующей международным стандартам. У них есть необходимая одежда, предметы первой необходимости», - отметила она.

По словам Москальковой, еще трое содержатся в «Матросской тишине» в медицинской части, где им оказывается помощь.

«Они встают, передвигаются, нетяжелое состояние здоровья. Их тоже посетили члены московского ОНК. Это даже не камера, а медицинская палата. Посмотрели медицинские заключения - состояние моряков не тяжелое», - сообщила Москалькова.

В заключение она отметила, что следствие ведется в полном соответствии с российским законодательством.

Вместе с тем Москалькова отметила, что Москва намерена обратиться в ООН и Совет Европы в связи с запретом мужчинам-россиянам въезжать на Украину. Она подчеркнула, что решение Киева является прямым нарушением прав человека, в связи с чем необходимо принять меры для решения проблемы.

Конфликт в Керченском проливе произошел 25 ноября, когда два украинских бронекатера и один буксир нарушили границы РФ. На законные требования российских пограничников остановиться они не отреагировали.