Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Нарушение границы РФ кораблями ВМС Украины ТЕГИ

Москалькова рассказала об условиях содержания задержанных в Керченском проливе украинских моряков

Наталия Майорова
16:35 03.12.2018
Москалькова подчеркнула, что со стороны украинских моряков никаких жалоб на условия содержания не поступало, а пострадавшим в настоящее время оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Фото: Алексей Мальгавко, РИА Новости

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова прокомментировала ситуацию с задержанными в Керченском проливе украинскими моряками. Она отметила, что намерена посетить их уже на этой неделе.

По ее словам, украинские консулы вправе нанести визит своим согражданам, однако пока запросов с их стороны не поступало. В то же время о желании навестить арестованных заявила уполномоченный по правам человека Верховной рады Людмила Денисова, которая обратилась с этим запросом к своей российской коллеге.

«Они были переведены в Москву - 21 человек содержится в Лефортово. Каждый из них размещен в камере, соответствующей международным стандартам. У них есть необходимая одежда, предметы первой необходимости», - отметила она.

По словам Москальковой, еще трое содержатся в «Матросской тишине» в медицинской части, где им оказывается помощь.

«Они встают, передвигаются, нетяжелое состояние здоровья. Их тоже посетили члены московского ОНК. Это даже не камера, а медицинская палата. Посмотрели медицинские заключения - состояние моряков не тяжелое», - сообщила Москалькова.

В заключение она отметила, что следствие ведется в полном соответствии с российским законодательством.

Вместе с тем Москалькова отметила, что Москва намерена обратиться в ООН и Совет Европы в связи с запретом мужчинам-россиянам въезжать на Украину. Она подчеркнула, что решение Киева является прямым нарушением прав человека, в связи с чем необходимо принять меры для решения проблемы.

Конфликт в Керченском проливе произошел 25 ноября, когда два украинских бронекатера и один буксир нарушили границы РФ. На законные требования российских пограничников остановиться они не отреагировали.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата03.12.2018, 09:33
Катар заявил о выходе из ОПЕК
Дата03.12.2018, 08:40
Экипажи истребителей МиГ-31 на Камчатке перехватили «самолет-нарушитель» воздушной границы РФ
Дата03.12.2018, 16:13
UEFA запретил проведение матчей в регионах с военным положением
Дата06.11.2018, 12:48
Парад, предваривший Победу: в Москве прошла генеральная репетиция военного смотра 1941 года
Дата03.12.2018, 10:24
Искренний тяжеловес: транспортный самолет Ил-76 за 60 секунд
Дата03.12.2018, 00:00
Минобороны России опубликовало рассекреченные документы ко Дню Неизвестного Солдата
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Нарушение границы РФ кораблями ВМС Украины
16:35 В стране и мире
Видео
Москалькова рассказала об условиях содержания задержанных в Керченском проливе украинских моряков
10:51 В стране и мире
Задержанным в Керченском проливе украинским военным предъявлены обвинения
02:32 В стране и мире
Американский политик предостерег США от «втягивания» в конфликт в Керченском проливе
19:05 В стране и мире
Лавров предположил, что целью провокации в Керченском проливе была отмена встречи Путина и Трампа
16:12 В стране и мире
Путин «на пальцах» показал Меркель и Макрону, что произошло в Керченском проливе
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
17:24 В стране и мире
Видео
В Сети появилось видео с места гибели футболиста Ломакина
14:30 В стране и мире
В Госдуме назвали болтовней и блефом планы Порошенко провести передислокацию военных подразделений к границам РФ
14:03 В стране и мире
В аэропорту Симферополя объяснили причины сбоя в работе воздушной гавани
12:54 В стране и мире
В Кремле ответили на слова Порошенко о невозможности связаться с Путиным
10:51 В стране и мире
Задержанным в Керченском проливе украинским военным предъявлены обвинения
События дня
События дня
Нарушение границы РФ кораблями ВМС Украины
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Пригожин вступил в «словесный баттл» со Шнуровым
На матче «Ак Барса» болельщик забросил шайбу через все поле: видео
Видео
Не оставила ни единого шанса: «Нива» разгромила Audi Q7 на заснеженном бездорожье
В космосе зафиксирован необъяснимый взрыв звезды
Опубликован рейтинг наиболее надежных бюджетных автомобилей
«Не успела подумать как следует»: Федосеева-Шукшина о свадьбе с Алибасовым
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.