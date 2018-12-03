Обязанности участковых полицейских хотят ограничить

В МВД подготовлен проект приказа, направленного на оптимизацию работы участковых полицейских. В частности, с участковых предлагают снять часть нагрузки и ограничить круг их обязанностей.

Как объясняют в министерстве, участковым сотрудникам полиции зачастую приходится работать с чрезмерной нагрузкой и за пределами своих участников. Все это приводит к текучке кадров.

В проекте приказа предлагается снять с участковых проверку заявлений, связанных с экономическими преступлениями, а также с тяжкими и особо тяжкими преступлениями. Кроме того, с будущего года, возможно, бумажная отчетность будет заменена на электронную.

Если проект приказа не вызовет замечаний, новый документ вступит в силу в мае будущего года.