Обязанности участковых полицейских хотят ограничить
В министерстве внутренних дел озабочены большой текучестью кадров низового состава.
Фото: Кирилл Каллиников, РИА Новости
В МВД подготовлен проект приказа, направленного на оптимизацию работы участковых полицейских. В частности, с участковых предлагают снять часть нагрузки и ограничить круг их обязанностей.
Как объясняют в министерстве, участковым сотрудникам полиции зачастую приходится работать с чрезмерной нагрузкой и за пределами своих участников. Все это приводит к текучке кадров.
В проекте приказа предлагается снять с участковых проверку заявлений, связанных с экономическими преступлениями, а также с тяжкими и особо тяжкими преступлениями. Кроме того, с будущего года, возможно, бумажная отчетность будет заменена на электронную.
Если проект приказа не вызовет замечаний, новый документ вступит в силу в мае будущего года.