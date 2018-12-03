Украинские националисты попытались помешать работе киевского телеканала

В понедельник в Киеве радикалы из УНА-УНСО (организация запрещена в России) устроили протестную акцию у офиса телеканала «Наш». Как сообщают сотрудники канала, националисты попытались перекрыть вход в здание колючей проволокой, но им помешали прибывшие по вызову сотрудники полиции. На записи, сделанной сотрудниками канала, видно, что радикалы, похоже, не знают, к чему бы им «прицепиться» и как себя вообще вести в этой ситуации.

«Я не могу понять их требования и думаю, что ребята сами не понимают. Они получают телефонные звонки с указаниями, чего требовать и что делать. Протестующие пока сами не понимают, зачем и почему они здесь», - заявил директор канала «Наш» Тигран Мартиросян, которого цитируют украинские «Вести».

Мартиросян предположил, что акция - попытка оказать давление на телеканал, который демонстрирует свою независимость. В ноябре националисты уже проводили акцию протеста у офиса телеканала.

