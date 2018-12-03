Столтенберг рассказал о возросшем присутствии НАТО в Черном море

Генеральный секретарь военного блока НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что Североатлантический альянс нарастил присутствие в Черном море. В частности, лишь за текущий год корабли НАТО находились там на протяжении 120 дней.

«НАТО усилило присутствие в регионе Черного моря. Мы увеличили присутствие от 80 до 120 дней», - сообщил он.

Столтенберг также негативно отозвался о действиях России, раскритиковав страну за ответ на провокацию Украины в Керченском проливе.

«Мы призываем к спокойствию и сдержанности», - добавил он.

Генсек НАТО вместе с тем отметил, что альянс в настоящее время внимательно следит за любыми изменениями в военном потенциале РФ.

«Вот почему мы прибегли к самой крупной со времен окончания холодной войны адаптации и переброске наших сил», - заявил он, имея в виду переброску на территорию Европы.

В заключение Столтенберг добавил, что НАТО «реагирует пропорционально и взвешенным образом». Он также подчеркнул, что Североатлантический альянс настроен на диалог с Москвой.

Ранее председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий встретился со Столтенбергом. В ходе беседы представитель Украины попросил главу альянса как можно скорее увеличить количество кораблей в Черном море.