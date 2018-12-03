Путин подписал указ об обновлении состава СПЧ

Президент России Владимир Путин подписал Указ об утверждении состава СПЧ. Текст указа опубликован на сайте Совета в понедельник.

«Утвердить прилагаемый состав Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека», - гласит текст указа.

В состав Совета вошел 51 человек, его председателем остается Михаил Федотов. В состав СПЧ при президенте России вошли также председатель Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева, главный редактор газеты «Московский Комсомолец» Павел Гусев, кинорежиссер Александр Сокуров, председатель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков и другие.

Как сообщил Михаил Федотов, в новом составе на первое заседание Совет соберется через неделю.